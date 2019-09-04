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Особливий статус України в ЄС: з'явилася реакція МЗС на пропозицію. Фото: sud.ua

Особливий статус України в ЄС: з’явилася реакція МЗС на пропозицію

4 вер 2019, 15:57
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Україна в Європейському Союзі перебуватиме лише як повноправний член об'єднання, жодні «особливі статуси» Київ не цікавлять. Такою заявою відреагували в українському зовнішньополітичному відомстві на пропозицію президента Словенії надати Україні особливий статус в ЄС.

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Повноправне членство України в Євросоюзі є стратегічною метою країни, яка закріплена в Конституції держави. Про це сьогодні заявила прес-секретар українського МЗС Катерина Зеленко, передає «Укрінформ».

За її словами, членство в Євросоюзі стало цивілізаційним вибором українського народу, в рамках якого в країні ведеться активна робота.

Зеленко додала, що посол України в Словенії проводить зустрічі з керівництвом країни, на яких інформує про українські досягнення на шляху до вступу в Євросоюз.

Нагадаємо, що президент Словенії Борут Пахор запропонував надати «особливий статус» у ЄС Україні та Туреччині. Турецька реакція на пропозицію була аналогічною українській.​


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