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Особый статус Украины в ЕС: появилась реакция МИД на предложение. Фото: sud.ua

Особый статус Украины в ЕС: появилась реакция МИД на предложение

4 сен 2019, 15:57
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Украина в Европейском Союзе будет находиться только в качестве полноправного члена объединения, никакие «особые статусы» Киев не интересуют. Таким заявлением отреагировали в украинском внешнеполитическом ведомстве на предложение президента Словении предоставить Украине особый статус в ЕС.

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Полноправное членство Украины в Евросоюзе является стратегической целью страны, которая закреплена в Конституции государства. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, передает «Укринформ».

По ее словам, членство в Евросоюзе стало цивилизационным выбором украинского народа, в рамках которого в стране ведется активная работа.

Зеленко добавила, что посол Украины в Словении проводит встречи с руководством страны, на которых информирует об украинских достижениях на пути к вступлению в Евросоюз.

Напомним, что президент Словении Борут Пахор предложил предоставить «особый статус» в ЕС Украине и Турции. Турецкая реакция на предложение была аналогичной украинской.​


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