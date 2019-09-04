Особый статус Украины в ЕС: появилась реакция МИД на предложение

Особый статус Украины в ЕС: появилась реакция МИД на предложениеhttps://racurs.ua/n126322-osobyy-status-ukrainy-v-es-poyavilas-reakciya-mid-na-predlojenie.htmlРакурс
Украина в Европейском Союзе будет находиться только в качестве полноправного члена объединения, никакие «особые статусы» Киев не интересуют. Таким заявлением отреагировали в украинском внешнеполитическом ведомстве на предложение президента Словении предоставить Украине особый статус в ЕС.
Полноправное членство Украины в Евросоюзе является стратегической целью страны, которая закреплена в Конституции государства. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, передает «Укринформ».
По ее словам, членство в Евросоюзе стало цивилизационным выбором украинского народа, в рамках которого в стране ведется активная работа.
Зеленко добавила, что посол Украины в Словении проводит встречи с руководством страны, на которых информирует об украинских достижениях на пути к вступлению в Евросоюз.
Напомним, что президент Словении Борут Пахор предложил предоставить «особый статус» в ЕС Украине и Турции. Турецкая реакция на предложение была аналогичной украинской.