«Особый статус» в ЕС для Украины попросил президент Словении. Фото: Факты

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Ракурс

Европейскому Союзу предложили предоставить «особый статус» Украине и Турции.

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Страны Западных Балкан попросили взять в объединение на полноценных правах. Такое предложение выразил президент Словении Борут Пахор в своем выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, передает «РБК-Украина» со ссылкой на Anadolu.

В Турции это предложение жестко раскритиковали. Глава Министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет полноценное членство.

Чавушоглу отметил, что, возможно, на это предложение повлиял президент Франции Эммануил Макрон, и подчеркнул, что в Евросоюзе должен действовать принцип преемственности государства. Также глава турецкого МИД предложил продолжить переговоры о вступлении Турции в блок.

Турция подала заявку на членство в ЕС (тогда Европейское экономическое сообщество) в 1987 году и в 1997 году получила согласие. Переговоры о присоединении начались в 2004 году, но в 2007 году приостановились из-за возражений Греции, Германии и Франции.

Как ранее сообщал «Ракурс», экс-спикер парламента Андрей Парубий назвал примерную дату вступления Украины в ЕС.