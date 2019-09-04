Кровавое ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправцентр с облегченными условиями содержания. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126296-krovavoe-dtp-v-harkove-zaycevu-etapirovali-v-ispravitelnyy-centr-s-oblegchennymi-usloviyami.html

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Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы по делу о кровавом ДТП в Харькове с шестью погибшими, будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области.

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В этом исправительном центре с облегченными условиями содержания функционирует сектор минимального уровня безопасности. Зайцеву доставили сюда 2 сентября, рассказала изданию Media Port пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова.

Известно, что в исправительном центре № 79 наказание отбывают женщины с первой судимостью. В основном здесь содержат преступниц, которые совершили правонарушение по неосторожности или же преступление небольшой и средней тяжести.

Также известно, что второй осужденный по громкому делу Геннадий Дронов наказание будет отбывать в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области.

Смертельное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. Тогда автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя студентка Зайцева, врезался в автомобиль Volkswagen местного жителя Дронова. В результате столкновения первый автомобиль отбросило на тротуар. Пять пешеходов погибли на месте, а еще шесть доставили в больницу. Спустя несколько дней после аварии скончался еще один пострадавший.

Напомним, что защита Зайцевой не согласна с решением суда о 10 годах заключения для обоих виновников ДТП и просила апелляционный суд об условном сроке для нее. Но судьи отклонили апелляцию, оставив приговор суда первой инстанции без изменений.