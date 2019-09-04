Кривава ДТП в Харкові: Зайцеву етапували до виправцентру з полегшеними умовами тримання. Фото: 24 канал

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Олена Зайцева, засуджена до 10 років в’язниці у справі про криваву ДТП у Харкові з шістьма загиблими, відбуватиме покарання в Покровському виправному центрі № 79 у Дніпропетровській області.

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У цьому виправному центрі з полегшеними умовами тримання функціонує сектор мінімального рівня безпеки. Зайцеву доставили сюди 2 вересня, розповіла виданню Media Port прес-секретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова.

Відомо, що у виправному центрі № 79 відбувають покарання жінки із першою судимістю. В основному тут утримують жінок, які вчинили правопорушення з необережності чи злочин невеликої та середньої тяжкості.

Також відомо, що другий засуджений у гучній справі Геннадій Дронов покарання відбуватиме у Крюківській виправній колонії № 29 у Полтавській області.

Смертельна ДТП у Харкові сталася ввечері 18 жовтня 2017 року. Тоді автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen місцевого жителя Дронова. Внаслідок зіткнення перший автомобіль відкинуло на тротуар. П’ятеро пішоходів загинули на місці, а ще шестеро потрапили до лікарні. За кілька днів після аварії помер іще один потерпілий.

Нагадаємо, що захист Зайцевої не згоден з рішенням суду про 10 років ув’язнення для обох винуватців ДТП і просив апеляційний суд про умовний термін для неї. Але судді відхилили апеляцію, залишивши вирок суду першої інстанції без змін.