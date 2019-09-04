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Коли парламент розгляне направлені до КСУ законопроекти, розповів Веніславський. Фото: Апостроф

Коли парламент ухвалить направлені до КСУ законопроекти, розповів Веніславський

4 вер 2019, 10:28
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Законопроекти, які направили на висновок Конституційному суду України (КСУ), Верховна Рада зможе розглянути та прийняти вже наступного року.

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КСУ має один-два місяці на розгляд відповідних документів та висновок про їхню відповідність вимогам ст. 156 і ст. 157 Конституції України. Про це заявив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський на брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

Ймовірно, законопроекти прийматимуть на наступній сесії, яка відкриється у перший вівторок лютого 2020 року. Очікується, що їх приймуть більшістю депутатів.

Зазначимо, що до КСУ направили законопроекти: про скасування адвокатської монополії (№ 1013), про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань (№ 1014), про законодавчу ініціативу народу (№ 1015), про парламентських уповноважених у різних сферах (№ 1016), про зменшення кількості нардепів і закріпленні пропорційної виборчої системи (№ 1017), про позбавлення нардепів мандатів за прогули (№ 1027), про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи (№ 1028).

Вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про скасування депутатської недоторканності з 2020 року. Наразі документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Разумков пояснив, чому депутатську недоторканність знімали за законопроектом екс-президента Петра Порошенка.


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Коли парламент ухвалить направлені до КСУ законопроекти, розповів Веніславський

Верховна Рада зможе розглянути та прийняти направлені до Конституційного Суду України (КСУ) законопроекти у 2020 році. КСУ має один-два місяці для їхнього розгляду, надання висновку та передачі парламенту

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