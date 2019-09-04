Коли парламент розгляне направлені до КСУ законопроекти, розповів Веніславський. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n126297-koly-parlament-rozglyane-napravleni-do-ksu-zakonoproekty-rozpoviv-venislavskyy.html

Ракурс

Законопроекти, які направили на висновок Конституційному суду України (КСУ), Верховна Рада зможе розглянути та прийняти вже наступного року.

Loading...

КСУ має один-два місяці на розгляд відповідних документів та висновок про їхню відповідність вимогам ст. 156 і ст. 157 Конституції України. Про це заявив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський на брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

Ймовірно, законопроекти прийматимуть на наступній сесії, яка відкриється у перший вівторок лютого 2020 року. Очікується, що їх приймуть більшістю депутатів.

Зазначимо, що до КСУ направили законопроекти: про скасування адвокатської монополії (№ 1013), про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань (№ 1014), про законодавчу ініціативу народу (№ 1015), про парламентських уповноважених у різних сферах (№ 1016), про зменшення кількості нардепів і закріпленні пропорційної виборчої системи (№ 1017), про позбавлення нардепів мандатів за прогули (№ 1027), про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи (№ 1028).

Вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про скасування депутатської недоторканності з 2020 року. Наразі документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Разумков пояснив, чому депутатську недоторканність знімали за законопроектом екс-президента Петра Порошенка.