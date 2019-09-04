Три припарковані у дворі іномарки згоріли у Києві, фото — Інформатор

https://racurs.ua/ua/n126295-try-pryparkovani-u-dvori-inomarky-zgorily-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

У ніч з 3 на 4 вересня три припарковані у дворі іномарки згоріли у Києві. Надзвичайна подія сталася у Дніпровському районі столиці.

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Як повідомляє «Інформатор», пожежа знищила автомобілі у дворі на бульварі Перова, 25в.

Згоріли автомобілі Toyota (Тойота), Volkswagen Passat (Фольксваген пасат) і Mercedes 230 Е (Мерседес). Обійшлося без жертв.

Пожежа почалася після того, як водій Toyota намагався рушити з місця. Він сів у машину і включив запалювання. У цю мить з капота авто почало вириватися полум’я. Дуже швидко вогонь охопив усю машину, а також перекинувся на інші машини, які були запарковані поруч — Volkswagen Passat і Mercedes 230 Е.

Пожежники загасили вогонь, але машини згоріли: Toyota — вщент, Volkswagen і Mercedes отримали серйозні пошкодження. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини пожежі з’ясовують правоохоронці.