Три припаркованные во дворе иномарки сгорели в Киеве, фото — Информатор

https://racurs.ua/n126295-tri-priparkovannye-vo-dvore-inomarki-sgoreli-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В ночь с 3 на 4 сентября три припаркованные во дворе иномарки сгорели в Киеве. Чрезвычайное происшествие произошло в Днепровском районе столицы.

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Как сообщает «Информатор», пожар уничтожил автомобили во дворе на бульваре Перова, 25в.

Сгорели автомобили Toyota (Тойота), Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат) и Mercedes 230 Е (Мерседес). Обошлось без жертв.

Пожар начался после того, как водитель Toyota пытался тронуться с места. Он сел в машину и включил зажигание. В этот момент из капота авто начало вырываться пламя. Очень быстро огонь охватил всю машину, а также перекинулся на другие автомобили, которые были припаркованы рядом — Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Пожарные потушили огонь, но машины сгорели: Toyota — полностью, Volkswagen и Mercedes получили серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара выясняют правоохранители.