Педофіл напав на 11-річну дівчинку у Полтаві. Фото: ZOJ.KZ

https://racurs.ua/ua/n126294-pedofil-napav-na-11-richnu-divchynku-u-poltavi.html

Ракурс

У Полтаві педофіл напав на 11-річну дівчинку. Інцидент стався у Подільському районі міста близько 17.00.

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Зловмисник намагався зґвалтувати дівчинку на пішохідній доріжці біля житлового масиву «Червоний шлях», однак його спроба провалилась. Про це у Facebook повідомив начальник відділу комунікацій Полтавського облуправління поліції Юрій Сулаєв.

Вік нападника приблизно 25−30 років. Він має худорляву статуру та зріст близько 175 см. У зловмисника темне коротке волосся, а над правою бровою та на лівій щоці подряпини.

На правому передпліччі у чоловіка татуювання. На момент нападу він був одягнений у чорні шорти із білими вертикальними смугами по боках та чорну футболку з білим написом англійськими літерами.

Поліція просить повідомити, якщо хтось побачить особу з подібними прикметами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня затримали чоловіка, який розбещував власну дев’ятирічну онучку. Зловмисник вступав з дитиною у статеві стосунки.