Економіка України: з’ясували, на чому ґрунтуються обіцяні Гончаруком 40% зростання, фото — Известия

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Професор Михайло Колісник з’ясував, на чому ґрунтуються обіцяні прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком 40% зростання економіки України впродовж п’яти років.

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Економіст, який викладає фінансові курси у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету, відзначив, що 40% приросту економіки впродовж наступних п’яти років — це всього 6,961% приросту економіки з року до року.

Рахувати потрібно використовуючи саме середнє геометричне, а не просте арифметичне, тому що мова йде про ланцюгові темпи приросту кожного року до попереднього. Отже, якщо українській економіці вдасться приростати на +6,961% кожного року по відношенню до кожного попереднього, то і отримаємо ці заповітні 40%, — написав Колісник у Фейсбук.

Він зазначив, що приріст власної економіки понад 6% в 2018 році порівняно з 2017 роком забезпечили тільки чотири країни світу: Бангладеш (+6,74%), Лівія (+6,26%), Китай (+6,12%) і В'єтнам (+6,02%).

Упродовж останніх п’яти років лише п’яти країнам вдалося забезпечувати середні темпи зростання понад 6% на рік — Ірландія (+9,259%), Індія (+6,378%), Ефіопія (+6,351%), Китай (+6,311%) і М’янма (+6,010%).

Колісник вважає, що забезпечити приріст економіки на 40% за наступні п’ять років в Україні реалістично, але дуже нелегко. Тільки Ірландія показала в минулому кращий результат. А український уряд Гончарука за цим показником зобов’язався перевершити результат Індії та Китаю, показаний ними за останні п’ять років.

Економіст переконаний, що громадськість, блогери та українське суспільство мусять моніторити результати уряду і стежити, щоб згодом замість звіту про дані реального зростання ВВП на душу населення громадськості не доповіли про приріст іншого показника, наприклад, зростання номінального ВВП на душу населення.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 вересня повідомив, що новий уряд забезпечить економічне зростання на рівні щонайменше 40% у найближчі п’ять років. Очікується, що це призведе до появи близько мільйона нових робочих місць. Також Гончарук повідомив про плани зменшення бідності та підвищення прожиткового мінімуму.

35-річний Гончарук 29 серпня став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України.