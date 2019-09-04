Штормове попередження: очікуються грози і град. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126292-shtormove-poperedjennya-ochikuutsya-grozy-i-grad-karta.html

Ракурс

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики на 4 вересня. Метеорологи попереджають про негоду і сильний шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

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У більшості центральних, Миколаївській та Одеській областях очікується гроза, а в окремих районах областей можливий град. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Метеорологи попереджають, що сьогодні в Івано-Франківській і Львівській областях на річках басейнів Дністра та Сяну очікується незначний підйом води до 0,7 м. Можливе формування місцевого та схилового стоків.

В Україні з 3 по 6 вересня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім більшості районів західних областей. Синоптики оголосили помаранчевий (погодні умови небезпечні) рівень небезпеки.

Рятувальники попереджають про небезпеку виникнення загорянь. Тільки за минулу добу на відкритих територіях виникло 398 пожеж.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в більшості областей метеорологи прогнозують зливи. На всій території України відчутно знизиться температура, а тепла сонячна погода збережеться тільки в східних і частині південних областей.