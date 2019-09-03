У більшості областей Україні 4 вересня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n126275-pogoda-v-ukrayini-4-veresnya-u-bilshosti-regioniv-ochikuutsya-opady-karta.html

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У більшості регіонів України 4 вересня дощитиме, можливі грози. Синоптики опадів не очікують лише в частині південних та східних областей.

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Вночі температура повітря становитиме 10−14°, на півдні та сході — до 19°. Вдень — 19−24°, на півдні та сході — до 29°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 4 вересня буде дощовою, опади очікуються вдень та вночі. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 20−22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Львові протягом наступної доби також дощитиме. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−13°, вдень — 19−21°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі 4 вересня дощ очікується вдень та вночі. Вночі температура становитиме 17−19°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові опади не очікуються. Термометри вночі покажуть 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби також очікуються дощі. Температура вночі — 11−13°, вдень — 21−23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 4 вересня буде порівняно спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики сьогодні оголосили штормове попередження в низці регіонів України. Крім того, впродовж 3−6 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься в більшості областей.