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Складні погодні умови прогнозують сьогодні в Україні. Фото: Ракурс
Штормове попередження в Україні оголосили синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n126245-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ogolosyly-synoptyky-karta.htmlРакурс
Штормове попередження сьогодні оголосив в Україні Гідрометцентр.
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У вівторок, 3 вересня, складні погодні умови прогнозують у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Тут місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15−20 м/с. Крім того, прогнозують грози. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Впродовж 3−6 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у більшості областей, крім більшості районів західних регіонів.
Сьогодні українські синоптики обіцяли у західних та більшості центральних областей короткочасні дощі й грози. На решті територій істотних опадів не очікується. Вітер прогнозують південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5−10 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 27−32° тепла. Прохолодніше буде в західних областях — тут прогнозують 20−25°. На Волині та Львівщині позначки термометра впадуть до 14−19° вище нуля за Цельсієм.
Нагадаємо, з 3 вересня погода в Україні почне змінюватися. Циклон принесе зливи і грози в більшість областей. Очікується значне зниження температури, прогнозуються грози.
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