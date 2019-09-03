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Складні погодні умови прогнозують сьогодні в Україні. Фото: Ракурс

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики (КАРТА)

3 вер 2019, 09:15
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Штормове попередження сьогодні оголосив в Україні Гідрометцентр.

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У вівторок, 3 вересня, складні погодні умови прогнозують у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Тут місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15−20 м/с. Крім того, прогнозують грози. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Впродовж 3−6 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у більшості областей, крім більшості районів західних регіонів.

Синоптики оголосили штормове попередження. Карта: Гідрометцентр

Сьогодні українські синоптики обіцяли у західних та більшості центральних областей короткочасні дощі й грози. На решті територій істотних опадів не очікується. Вітер прогнозують південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5−10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 27−32° тепла. Прохолодніше буде в західних областях — тут прогнозують 20−25°. На Волині та Львівщині позначки термометра впадуть до 14−19° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Україні на 3 вересня. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, з 3 вересня погода в Україні почне змінюватися. Циклон принесе зливи і грози в більшість областей. Очікується значне зниження температури, прогнозуються грози.

Джерело: Ракурс


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