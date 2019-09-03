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Сложные погодные условия прогнозируют сегодня в Украине. Фото: Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики (КАРТА)

3 сен 2019, 09:15
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Штормовое предупреждение сегодня объявил в Украине Гидрометцентр.

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Во вторник, 3 сентября, сложные погодные условия прогнозируют в западных, Житомирской и Винницкой областях. Здесь местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15−20 м/с. Кроме того, прогнозируют грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

На протяжении 3−6 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в большинстве областей, кроме большинства районов западных регионов.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Карта: Гидрометцентр

Сегодня украинские синоптики обещали в западных и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5−10 м/с.

Днем столбики термометров покажут 27−32° тепла. Прохладнее будет в западных областях — здесь прогнозируют 20−25°. На Волыни и Львовщине отметки термометра упадут до 14−19° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине на 3 сентября. Карта: Гидрометцентр

Напомним, с 3 сентября погода в Украине начнет меняться. Циклон принесет ливни и грозы в большинство областей. Ожидается значительное снижение температуры, прогнозируются грозы.

Источник: Ракурс


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