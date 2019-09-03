В большинстве областей Украины 4 сентября ожидаются дожди

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В большинстве регионов Украины 4 сентября ожидаются дожди, возможны грозы. Синоптики осадков не прогнозируют лишь в части южных и восточных областей.

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Ночью температура воздуха составит 10−14°, на юге и востоке — до 19°. Днем — 19−24°, на юге и востоке — до 29°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, осадки ожидаются днем и ночью. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 20−22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение следующих суток также будет идти дождь. Ночью столбики термометров покажут 11−13°, днем — 19−21°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе 4 сентября дождь ожидается днем и ночью. Ночью температура составит 17−19°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове осадки не ожидаются. Термометры ночью покажут 15−17°, днем — 27−29°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье в течение суток также ожидаются дожди. Температура ночью — 11−13°, днем — 21−23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 сентября будут сравнительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики сегодня объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Украины. Кроме того, в течение 3−6 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в большинстве областей.