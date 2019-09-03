В российском Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ. Фото: aviarf.ru

https://racurs.ua/n126274-v-rossii-razbilsya-boevoy-samolet.html

Ракурс

Боевой самолет Су-25УБ потерпел крушения в российском Ставрополье сегодня. Воздушное судно разбилось во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

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На борту штурмовика находились два пилота, они успели катапультироваться. Сейчас в районе падения самолета работают спасательные службы, которые ведут поиски пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Катапультировавшихся пилотов ищут также при помощи вертолета, но на связь они не выходят. Однако уже удалось обнаружить парашюты летчиков.

По данным ведомства, штурмовик выполнял полет без боекомплекта из аэродрома Буденновск. Воздушное судно упало в безлюдной местности, самолет полностью разрушен, но разрушений на земле нет.

Штурмовик Су-25УБ находится на вооружении армии РФ с 1987 года. Всего в стране было изготовлено около 300 таких самолетов.

Напомним, что 31 августа у пассажирского авиалайнера Boeing 737 (Боинг) в небе над Москвой отказал один из двигателей. Пилоты приняли решение об аварийной посадке, в результате никто не пострадал.