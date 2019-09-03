У російському Ставропіллі розбився штурмовик Су-25УБ. Фото: aviarf.ru

https://racurs.ua/ua/n126274-u-rosiyi-rozbyvsya-boyovyy-litak.html

Ракурс

Бойовий літак Су-25УБ зазнав аварії в російському Ставропіллі сьогодні. Повітряне судно розбилося під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

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На борту штурмовика знаходилися два пілоти, вони встигли катапультуватися. Зараз в районі місця падіння літака працюють пошуково-рятувальні служби, які ведуть пошуки пілотів, повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ. Пілотів шукають також за допомогою вертольота, але на зв’язок вони не виходять.

За даними відомства, штурмовик виконував політ без боєкомплекту з аеродрому Будьоновськ. Повітряне судно впало в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.

У Міноборони підтвердили, що літак повністю зруйнований. Також вдалося виявити парашути льотчиків.

Штурмовик Су-25УБ знаходиться на озброєнні армії РФ з 1987 року. Всього в країні було виготовлено близько 300 таких літаків.

Нагадаємо, що 31 серпня у пасажирського авіалайнера Boeing 737 в небі над Москвою відмовив один з двигунів. Пілоти прийняли рішення про аварійну посадку, в результаті ніхто не постраждав.