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Ракурс
Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського, фото — Вечірній Харків

Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 вер 2019, 15:50
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Верховна Рада України на вечірньому засіданні 3 вересня продовжила розгляд проектів законів, які в парламент подав глава держави Володимир Зеленський.

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У порядку денному залишилося сьогодні розглянути декілька законопроектів, які змінюють Основний закон. Нардепам пропонується включити їх у порядок денний другої сесії дев’ятого скликання, а також спрямувати подання на відповідність Конституції до КСУ.

Нардепи розглянуть такі законопроекти:

  • про внесення змін до ст. 93 Конституції щодо законодавчої ініціативи народу;
  • про внесення змін до ст. 85 та 101 щодо уповноважених Верховної Ради України;
  • про зміни до ст. 76 та 77 щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи;
  • про внесення змін до ст. 81 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України;
  • про внесення зміни до ст. 85 щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

Сьогодні парламент включив в порядок денний і спрямував до Конституційного суду законопроекти Зеленського про наділення президента новими кадровими повноваженнями і скасування адвокатської монополії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради рекомендував внести до порядку денного законопроект про зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Джерело: Ракурс


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999

Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада на вечірньому засіданні 3 вересня продовжила розгляд проектів законів, які в парламент подав глава держави Володимир Зеленський. У порядку денному залишилося розглянути декілька законопроектів, які змінюють Основний закон

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