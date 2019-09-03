У США 14-річний підліток убив п'ятьох членів своєї сім'ї. Фото: 24 канал

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Масове вбивство сталося у США: 14-річний підліток застрелив п’ятьох членів своєї родини. Після жахливого злочину він сам зізнався поліції у скоєному.

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Школяр брав активну участь у пошуку вірогідних доказів на місці вбивства і навіть допоміг слідчим знайти 9-міліметровий пістолет, із якого він вбив своїх родичів, повідомляє телеканал CNN із посиланням на місцевих правоохоронців.

За уточненими даними місцевої поліції, троє з п’ятьох осіб, які були застрелені в резиденції Елкмонт, загинули на місці від отриманих травм. Ще двох постраждалих встигли госпіталізувати на вертольоті в критичному стані, але вижити їм не вдалося.

У поліції поки що не можуть встановити мотивів вчинку підлітка.

Нагадаємо, що напередодні в американському штаті Техас унаслідок стрілянини загинули п’ятеро осіб. Також відомо про 21 постраждалого. Інцидент стався в момент, коли поліцейські зупинили автомобіль для перевірки.