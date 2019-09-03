Скандального суддю Татькова вдруге звільнили з Вищого господарського суду, фото — ТСН

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Скандального суддю Віктора Татькова 3 вересня звільнили з Вищого господарського суду. Це сталося на засіданні Вищої ради правосуддя.

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Звільнення відбулося на підставі п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України (порушення суддею вимог щодо несумісності), повідомляє «Судова влада».

Татькова звільняють з посади вже вдруге. Вперше це сталося 24 грудня 2015 року. Тоді його усунула Вища рада юстиції, а 29 вересня 2016 року парламент схвалив це рішення.

Татьков судився з ВРП з приводу звільнення, але програв у Вищому адміністративному суді у жовтні 2017 року та у Касаційному адмінсуді у складі Верховного суду у травні 2018 року.

Утім, Касаційний адмінсуд 30 листопада 2018 року позовні вимоги Татькова до Верховної Ради задовольнив і визнав незаконною та скасував постанову про звільнення. Улітку цього року юристи парламенту програли апеляцію на це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Рада у липні надіслала Вищій раді правосуддя подання Вищої ради юстиції від 19 січня 2016 року про звільнення Татькова з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності (п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України). Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Татькова.

Нагадаємо, що ВРП 22 серпня повернула прокурорам клопотання про надання згоди на утримання Татькова під вартою. За часів президентства Януковича Татьков очолював Вищий господарський суд України. У 2016 році його звинуватили у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. Саме він, на думку слідчих Генпрокуратури, підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

У тому ж році Татьков вилетів до Польщі, залишився там під приводом лікування і проживав у Німеччині та Австрії. Суд арештував майно Татькова, яке було оформлене на його родичів та друзів.

У березні цього року Подільський райсуд Києва передав 143 об'єкти нерухомості оточення Татькова до управління АРМА. Генпрокуратура стверджувала, що близькі до Татькова особи заробляли на здаванні в оренду його майна.

У травні суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт частини майна Татькова. Йшлося про чотири квартири, три гаражі та нежитлове приміщення в елітному столичному житловому комплексі. Усю цю нерухомість оформили на батьків оперної співачки Ганни Братусь — подруги родини Татькова.

У квітні минулого року стало відомо, що Інтерпол більше не шукає Татькова.