Скандального судью Татькова снова уволили из Высшего хозяйственного суда, фото — ТСН

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Скандального судью Виктора Татькова 3 сентября уволили из Высшего хозяйственного суда. Это произошло на заседании Высшего совета правосудия.

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Увольнение произошло на основании п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины (нарушение судьей требований относительно несовместимости), сообщает «Судебная власть».

Татькова увольняют с должности уже второй раз. Впервые это произошло 24 декабря 2015 года. Тогда его от дел отстранил Высший совет юстиции, а 29 сентября 2016 года парламент одобрил это решение.

Татьков судился с ВСП по поводу увольнения, но проиграл в Высшем административном суде в октябре 2017 года и в Кассационном админсуде в составе Верховного суда в мае 2018 года.

Впрочем, Кассационный админсуд 30 ноября 2018 года исковые требования Татькова к Верховной Раде удовлетворил, признал незаконным и отменил постановление об увольнении. Летом этого года юристы парламента проиграли апелляцию на это решение в Большой палате Верховного суда.

Рада в июле направила в Высший совет правосудия представление Высшего совета юстиции от 19 января 2016 года об увольнении Татькова на основании нарушения требований относительно несовместимости (п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины). Сегодня Высший совет правосудия решил уволить Татькова.

Напомним, что ВСП 22 августа вернул прокурорам ходатайство о предоставлении согласия на содержание Татькова под стражей. Во времена президентства Януковича Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. В 2016 году его обвинили во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота. Именно он, по мнению следователей Генпрокуратуры, подчинил себе систему принятия судебных решений.

В том же году Татьков вылетел в Польшу, остался там под предлогом лечения и проживал в Германии и Австрии. Суд арестовал имущество Татькова, которое было оформлено на его родственников и друзей.

В марте этого года Подольский райсуд Киева передал 143 объекта недвижимости окружения Татькова в управление АРМА. Генпрокуратура утверждала, что близкие к Татькову лица зарабатывали на сдаче в аренду его имущества.

В мае судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест части имущества Татькова. Речь шла о четырех квартирах, трех гаражах и нежилом помещение в элитном столичном жилом комплексе. Всю эту недвижимость оформили на родителей оперной певицы Анны Братусь — друга семьи Татькова.

В апреле прошлого года стало известно, что Интерпол больше не ищет Татькова.