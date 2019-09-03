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В США 14-летний подросток убил пятерых членов своей семьи. Фото: 24 канал

В США 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи (ВИДЕО)

3 сен 2019, 15:46
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Массовое убийство произошло в США: 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. После чудовищного преступления он сам признался полиции в содеянном.

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Школьник принимал активное участие в поиске вероятных улик на месте убийства и даже помог следователям найти 9-миллиметровый пистолет, из которого он убил своих родственников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местных правоохранителей.

Согласно уточненным данным местной полиции, трое из пяти человек, которые были застрелены в резиденции Элкмонт, погибли на месте от полученных травм. Еще двоих пострадавших успели госпитализировать на вертолете в критическом состоянии, но выжить им не удалось.

В полиции пока не могут установить мотивы столь жесткого преступления подростка.

Напомним, что накануне в американском штате Техас в результате стрельбы погибли пять человек. Также известно о 21 пострадавшем. Инцидент произошел в момент, когда полицейские остановили автомобиль для проверки.


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