Рада меняет Конституцию по требованию Зеленского, фото — Вечерний Харьков

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Ракурс

Верховная Рада Украины на вечернем заседании 3 сентября продолжила рассмотрение проектов законов, которые в парламент подал глава государства Владимир Зеленский.

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В повестке дня осталось сегодня рассмотреть несколько законопроектов, изменяющих Основной закон. Нардепам предлагается включить их в повестку дня второй сессии девятого созыва, а также направить представление на соответствие Конституции в КСУ.

Нардепы рассмотрят следующие законопроекты:

о внесении изменений в ст. 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа;

о внесении изменений в ст. 85 и 101 об уполномоченных Верховной Рады Украины;

об изменениях в ст. 76 и 77 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы;

о внесении изменений в ст. 81 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины;

о внесении изменений в ст. 85 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Сегодня парламент включил в повестку дня и направил в Конституционный суд законопроекты Зеленского о наделении президента новыми кадровыми полномочиями и отмене адвокатской монополии.

Как ранее сообщал «Ракурс», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал внести в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов из 450 до 300 человек.