Рада меняет Конституцию по требованию Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n126270-rada-menyaet-konstituciu-po-trebovaniu-zelenskogo-translyaciya.htmlРакурс
Верховная Рада Украины на вечернем заседании 3 сентября продолжила рассмотрение проектов законов, которые в парламент подал глава государства Владимир Зеленский.
В повестке дня осталось сегодня рассмотреть несколько законопроектов, изменяющих Основной закон. Нардепам предлагается включить их в повестку дня второй сессии девятого созыва, а также направить представление на соответствие Конституции в КСУ.
Нардепы рассмотрят следующие законопроекты:
- о внесении изменений в ст. 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа;
- о внесении изменений в ст. 85 и 101 об уполномоченных Верховной Рады Украины;
- об изменениях в ст. 76 и 77 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- о внесении изменений в ст. 81 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины;
- о внесении изменений в ст. 85 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.
Сегодня парламент включил в повестку дня и направил в Конституционный суд законопроекты Зеленского о наделении президента новыми кадровыми полномочиями и отмене адвокатской монополии.
Как ранее сообщал «Ракурс», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал внести в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов из 450 до 300 человек.