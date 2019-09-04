У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126319-u-bilorusi-poyasnyly-zayavu-lukashenka-pro-zakryttya-kordonu-z-ukrayinou.html

Ракурс

Кордон Білорусі з Україною закритий «наглухо» нібито через нелегальну діяльність, що розвивається. Але кордон відкритий для іноземців, білорусів та осіб без громадянства, які перетинають його згідно з нормами міжнародного права.

Loading...

Посилення заходів контролю на кордоні запровадили через збільшення кількості випадків переміщення зброї та боєприпасів із України, заявив представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, повідомляють УНН.

Водночас, за його словами, різких змін ситуації на кордоні немає.

Також заходи на кордоні з Україною зумовлені можливим переміщенням до Білорусі осіб, які можуть бути причетні до злочинної міжнародної діяльності, в тому числі й терористичної, додав Бичковський.

Він наголосив, що з моменту початку збройного конфлікту на Донбасі місцеві прикордонники фіксували збільшення кількості спроб перевезти через кордон зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, що днями президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону своєї країни з Україною.​