Обмін ув’язненими: з’явилася нова дата угоди Києва та Москви, фото — UA.news

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Ракурс

Обмін ув’язненими між Києвом та Москвою відбудеться 7 вересня.

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Про нову дату взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» два дипломатичних джерела.

Угода про початок обміну до кінця тижня носить попередній характер, оскільки досягнуті лише рамкові домовленості. Найближчими днями дипломати узгодять остаточно дату і умови обміну.

Нагадаємо, що улітку президенти обох країн двічі по телефону обговорювали ситуацію з утримуваними особами. Згодом омбудсмени України та Росії обмінялися списками ув’язнених, а в Україні суди зміни запобіжний захід кільком росіянам. Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила про підготовку обміну «35 на 35», а п’ятьох засуджених в Росії українців (Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка) привезли з колоній в московське СІЗО «Лефортово». Сюди ж згодом доставили й режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка.

У п’ятницю, 30 серпня, відбулося вкидання інформації у мережу щодо початку обміну, але згодом цю новину спростував офіційний Київ.

Учора «Ракурс» повідомляв, що обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією може відбутися за новою схемою. Засуджені особи будуть помилувані указами президентів, а військовополонених моряків можуть відправити додому з копіями їх кримінальних справ та судити заочно.