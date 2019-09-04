Обмен заключенными: появилась новая дата соглашения Киева и Москвы, фото — UA.news

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Ракурс

Обмен заключенными между Киевом и Москвой состоится 7 сентября.

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О новой дате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией сообщили агентству «Интерфакс-Украина» два дипломатических источника.

Соглашение о начале обмена до конца недели носит предварительный характер, поскольку достигнуты лишь рамочные договоренности. В ближайшие дни дипломаты согласуют окончательно дату и условия обмена.

Напомним, что летом президенты обеих стран дважды по телефону обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Впоследствии омбудсмены Украины и России обменялись списками заключенных, а в Украине суды изменили меру пресечения нескольким россиянам. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о подготовке обмена «35 на 35», а пятерых осужденных в России украинцев (Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко) привезли из колоний в московское СИЗО «Лефортово». Сюда же впоследствии доставили режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

В пятницу, 30 августа, произошел вброс информации в сеть о начале обмена, но впоследствии эту новость опроверг официальный Киев.

Вчера «Ракурс» сообщал, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может произойти по новой схеме. Осужденные лица будут помилованы указами президентов, а военнопленных моряков могут отправить домой с копиями их уголовных дел и судить заочно.