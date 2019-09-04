Велика Британія за крок до нових виборів: що відбувається з Brexit, фото — ЕРА

https://racurs.ua/ua/n126290-velyka-brytaniya-za-krok-do-novyh-vyboriv-scho-vidbuvaietsya-z-brexit.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про рішучість провести дострокові вибори, якщо депутати у середу, 4 вересня, проголосують за нову відстрочку переговорів про Brexit (Брекзіт) — вихід країни зі складу ЄС.

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Про це він заявив у вівторок в Палаті громад після голосування, за підсумками якого парламентарії наділили себе правом розглянути такий законопроект.

Лідер опозиції, глава лейбористів Джеремі Корбін, благав про вибори протягом останніх двох років. Я не хочу виборів, але якщо депутати проголосують за те, щоб зупинити переговори з ЄС і домогтися ще однієї безглуздою відстрочки Brexit, то це буде єдина можливість, щоб вирішити цю проблему. Я підтверджую, що сьогодні ми внесемо до парламенту пропозицію, що дає можливість проведення дострокових виборів, — заявив Джонсон.

У вівторок ввечері його уряд зазнав першої поразки в Палаті громад британського парламенту. Лояльним главі кабміну членам правлячої в меншості Консервативної партії не вдалося зупинити ініціативу опозиції, яка більшістю в 27 голосів наділила Палату громад правом розглянути законопроект, що відкриває можливість для того, щоб перенести дату виходу королівства з ЄС на більш пізній термін і заблокувати можливість Brexit без угоди з Брюсселем.

Під час вечірнього голосування, яке в прямому ефірі транслював парламентський телеканал, 328 депутатів проголосували за те, щоб передати Палаті громад контроль за порядком денним парламенту у середу. Проти виступив 301 парламентарій.

Опозиція сьогодні обговорить і поставить на голосування законопроект, покликаний позбавити Джонсона можливості здійснити Brexit без угоди, якщо він не укладе з Брюсселем нову угоду про умови «розлучення».

Раніше лейборист Хіларі Бенн на своїй сторінці в Twitter опублікував текст законопроекту, який «дає уряду час для досягнення нової угоди з Євросоюзом на засіданні Євроради у вересні в наступному і дозволяє уряду скласти «запит на отримання спеціального дозволу парламенту на вихід з ЄС без угоди». Якщо ж після закінчення призначеного терміну угоди не досягнуть, парламент відхилить запит уряду про здійснення «жорсткого» Brexit, Джонсон так і не попросить у Брюсселя знову відкласти дату виходу королівства з ЄС, то закон зобов’яже його це зробити.

Новий термін Brexit при цьому буде призначений на 21 січня 2020 року.

Перед голосуванням близько 20 депутатів-консерваторів, включаючи колишнього главу британського Мінфіну Філіпа Хаммонда, заявили про те, що займуть бік опозиції і будуть голосувати проти уряду. Найближчим часом депутати-торі, які не послухатися вказівок партійних організаторів і підтримали опозиційних депутатів, можуть бути виключені з Консервативної партії.

Нагадаємо, що наприкінці серпня королева Великої Британії Єлизавета II підтримала пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона призупинити роботу британського парламенту.

Через призупинення роботи парламенту у противників Брекзита без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій. Їм потрібно або відправити нинішній уряд у відставку, або законодавчо заборонити Джонсону вихід з ЄС без угоди.