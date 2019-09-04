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В Беларуси пояснили заявление Лукашенко о закрытой границе с Украиной. Фото: ua.news

В Беларуси пояснили заявление Лукашенко о закрытой границе с Украиной

4 сен 2019, 09:04
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Граница Беларуси с Украиной закрыта «наглухо» якобы из-за развивающейся нелегальной деятельности. Но граница открыта для иностранцев, белорусов и лиц без гражданства, пересекающим ее согласно нормам международного права.

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Ужесточение мер контроля на границе ввели из-за увеличения числа случаев перемещения оружия и боеприпасов из Украины, заявил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, сообщают УНН.

В то же время, по его словам, резких изменений обстановки на границе нет.

Также меры на границе с Украиной вызваны возможным перемещением в Беларусь лиц, которые могут быть причастны к преступной международной деятельности, в том числе и террористической, добавил Бычковский.

Он подчеркнул, что с момента начала вооруженного конфликта на Донбассе местные пограничники фиксировали увеличение числа попыток перевезти через границу оружие и боеприпасы.

Напомним, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы своей страны с Украиной.​


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