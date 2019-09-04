Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град. Фото: UA.News

Штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град (КАРТА)

4 сен 2019, 09:21
999

Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на 4 сентября. Метеорологи предупреждают о непогоде и сильном шквальном ветре со скоростью 15−20 м/с.

Loading...

В большинстве центральных, Николаевской и Одесской областях ожидается гроза, а в отдельных районах областей возможен град. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Метеорологи предупреждают, что сегодня в Ивано-Франковской и Львовской областях на реках бассейнов Днестра и Сяна ожидается незначительный подъем воды до 0,7 м. Возможно формирование местного и склонного стоков.

Штормовое предупреждение в Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине с 3 по 6 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, кроме большинства районов западных областей. Синоптики объявили оранжевый (погодные условия опасны) уровень опасности.

Спасатели предупреждают об опасности возникновения возгораний. Только за прошлые сутки на открытых территориях возникло 398 возгораний.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей метеорологи прогнозируют ливни. На всей территории Украины ощутимо снизится температура, а теплая солнечная погода сохранится только в восточных и части южных областей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский ветировал принятый предыдущей Радой закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый предыдущей Радой закон об усилении ответственности за педофилию, который предусматривал и химическую кастрацию

Новости Украины
13:08

«Особый статус» в ЕС для Украины попросил президент Словении

Предоставить Украине в Евросоюзе «особый статус» предложил президент Словении Борут Пахор. На таких же правах он предложил пригласить Турцию, а странам Западных Балкан и вовсе предоставить полноценное членство

Новости Украины
11:02
Новости партнеров
Загрузка...