Штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n126292-shtormovoe-preduprejdenie-ojidautsya-grozy-i-grad-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на 4 сентября. Метеорологи предупреждают о непогоде и сильном шквальном ветре со скоростью 15−20 м/с.

Loading...

В большинстве центральных, Николаевской и Одесской областях ожидается гроза, а в отдельных районах областей возможен град. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Метеорологи предупреждают, что сегодня в Ивано-Франковской и Львовской областях на реках бассейнов Днестра и Сяна ожидается незначительный подъем воды до 0,7 м. Возможно формирование местного и склонного стоков.

В Украине с 3 по 6 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, кроме большинства районов западных областей. Синоптики объявили оранжевый (погодные условия опасны) уровень опасности.

Спасатели предупреждают об опасности возникновения возгораний. Только за прошлые сутки на открытых территориях возникло 398 возгораний.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей метеорологи прогнозируют ливни. На всей территории Украины ощутимо снизится температура, а теплая солнечная погода сохранится только в восточных и части южных областей.