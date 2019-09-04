Экономика Украины: выяснили, на чем основываются обещанные Гончаруком 40% роста, фото — Известия

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Профессор Михаил Колесник выяснил, на чем основываются обещанные премьер-министром Алексеем Гончаруком 40% роста экономики Украины в течение пяти лет.

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Экономист, который преподает финансовые курсы в Львовской бизнес-школе Украинского католического университета, отметил, что 40% прироста экономики в течение следующих пяти лет — это всего 6,961% прироста экономики из года в года.

Считать нужно используя именно среднее геометрическое, а не просто арифметическое, так как речь идет о цепных темпах прироста ежегодно к предыдущему. Итак, если украинской экономике удастся прирастать на +6,961% каждый год по отношению к каждому предыдущему, то и получим эти заветные 40%, — написал Колесник в Фейсбук.

Он отметил, что прирост собственной экономики свыше 6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом обеспечили только четыре страны мира: Бангладеш (+6,74%), Ливия (+6,26%), Китай (+6,12%) и Вьетнам (+6,02%).

На протяжении последних пяти лет только пяти странам удалось обеспечить средние темпы роста более 6% в год — Ирландия (+9,259%), Индия (+6,378%), Эфиопия (+6,351%), Китай (+6,311%) и Мьянма (+6,010%).

Колесник считает, что обеспечить прирост экономики на 40% за следующие пять лет в Украине реалистично, но очень нелегко. Только Ирландия показала в прошлом лучший результат. А украинское правительство Гончарука по этому показателю обязалось превзойти результат Индии и Китая, показанный ими за последние пять лет.

Экономист убежден, что общественность, блоггеры и украинское общество должны мониторить результаты правительства и следить, чтобы впоследствии вместо отчета о данных реального роста ВВП на душу населения общественности не доложили о приросте другого показателя, например, о росте номинального ВВП на душу населения.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября сообщил, что новое правительство обеспечит экономический рост на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет. Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышении прожиточного минимума.

35-летний Гончарук 29 августа стал самым молодым премьер-министром в истории Украины.