Педофил напал на 11-летнюю девочку в Полтаве. Фото: ZOJ.KZ

https://racurs.ua/n126294-pedofil-napal-na-11-letnuu-devochku-v-poltave.html

Ракурс

В Полтаве педофил напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в Подольском районе города около 17.00.

Loading...

Злоумышленник пытался изнасиловать девочку на пешеходной дорожке возле жилого массива «Красный путь», однако его попытка провалилась. Об этом в Facebook сообщил начальник отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

Возраст напавшего примерно 25−30 лет. У него худощавое телосложение и рост около 175 см. У злоумышленника темные короткие волосы, а над правой бровью и на левой щеке царапины.

На правом предплечье у мужчины татуировки. На момент нападения он был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами.

Полиция просит сообщить, если кто-то увидит мужчину с подобными приметами.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня задержали мужчину, который развращал собственную девятилетнюю внучку. Злоумышленник вступал с ребенком в половые отношения.