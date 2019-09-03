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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: LIGA.net

Зняття депутатської недоторканості: Разумков розповів, чому проголосували за законопроект Порошенка

3 вер 2019, 22:04
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Спікер українського парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу пояснив, чому Верховна Рада, розглядаючи питання зняття депутатської недоторканості, сьогодні проголосувала за законопроект, поданий п’ятим президентом України Петром Порошенком ще восени 2017 року.

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За словами Разумкова, голосування за законопроект Порошенка було найшвидшим шляхом зняття недоторканості. В іншому випадку депутатам для цього знадобився б щонайменше рік. Про це повідомляє агентство УНН.

Ми вважаємо, що тут не стільки принципово, хто є творцем закону і хто написав, а принципово хто його прийняв, — зазначив політик.

Сьогодні Рада голосами 373 народних обранців підтримала в цілому як закон законопроект № 7203, котрий передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції щодо скасування депутатської недоторканості. Цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що зняття президентської недоторканості стане одним із перших законопроектів, які внесуть на розгляд парламенту під час наступного пленарного тижня.

Наступне засідання Верховної Ради розпочнеться у вівторок, 10 вересня, о 10.00.


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