Силурійське вимирання призвело до зникнення 23% видів живих організмів

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Сучасні процеси в океанах схожі на ті, що спровокували одне з найбільших вимирань в історії Землі. Масове вимирання тварин наприкінці Силурійського періоду (420 млн років тому) призвело до зникнення 23% видів тварин, що проживали тоді на нашій планеті.

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Ця подія входить до переліку десяти найбільших вимирань тварин в історії Землі, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Geology.

Протягом багатьох років вчені намагалися встановити причини цього масового вимирання.

На відміну від інших відомих масових вимирань, які можуть бути пов’язані з певними апокаліптичними катастрофами, такими як метеорні удари чи виверження вулканів, не було відомої масштабної руйнівної події, відповідальної за силурійське вимирання.

Нещодавнє дослідження американських учених у Університету Флориди встановило, що це вимирання було спровоковане швидким і повсюдним зменшенням кількості кисню у водах світових океанах.

Використовуючи передові геохімічні методи вчені змогли відновити часову шкалу деоксигенації океану щодо цього вимирання та подальших геохімічних змін.

Отримані результати підтвердили гіпотезу, що початок вимирання може спричиняти зниження кількості кисню в океані. Дослідники встановили чіткий зв’язок між дезоксигенізацією океанських вод та поетапним характером вимирання — його початком у спільнотах глибоководних організмів та можливим поширенням на мілководні організми.

Зазначається, що така ж сумна доля може спіткати й океани сучасної Землі, якщо наявні тенденції дезоксигенації зберігатимуться та пришвидшуватимуться.

Це робить силурійське вимирання однією з небагатьох аналогічних подій, котрі можна порівняти з масштабним зниженням біорізноманіття, що відбувається сьогодні, і цінним вікном у майбутні кліматичні сценарії, — зазначають дослідники.

Наші спостереження за сучасним океаном припускають, що існує значна поширена дезоксигенація, яка може спричинити більші навантаження на організми, котрі потребують кисню, і може бути початковими кроками на шляху до нового вимирання морських організмів, — наголошують учені.

Нагадаємо, торік учені встановили причини найбільш масового вимирання тварин в історії Землі, котре сталося наприкінці Пермського періоду 251,4 млн років тому.