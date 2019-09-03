Силурийское вымирание привело к исчезновению 23% видов живых организмов

https://racurs.ua/n126286-istoriya-mojet-povtoritsya-odno-iz-krupneyshih-vymiraniy-jivotnyh-sprovocirovali-processy.html

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Современные процессы в океанах похожи на те, что спровоцировали одно из крупнейших вымираний в истории Земли. Массовое вымирание животных в конце Силурийского периода (420 млн лет назад) привело к исчезновению 23% видов животных, проживавших тогда на нашей планете.

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Это событие входит в перечень десяти крупнейших вымираний животных в истории Земли, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Geology.

В течение многих лет ученые пытались установить причины этого массового вымирания.

В отличие от других известных массовых вымираний, которые могут быть связаны с определенными апокалиптическими катастрофами, такими как метеорные удары или извержения вулканов, не было известного масштабного разрушительного события, ответственного за силурийское вымирание.

Недавнее исследование американских ученых в Университета Флориды установило, что это вымирание было спровоцировано быстрым и повсеместным уменьшением количества кислорода в водах мировых океанах.

Используя передовые геохимические методы ученые смогли восстановить временную шкалу деоксигенации океана в этом вымирания и дальнейших геохимических изменений.

Полученные результаты подтвердили гипотезу, что начало вымирания может вызвать снижение количества кислорода в океане. Исследователи установили четкую связь между дезоксигенизацией океанских вод и поэтапным характером вымирания — его началом в сообществах глубоководных организмов и возможным распространением на мелководные организмы.

Отмечается, что такая же печальная участь может постигнуть и океаны современной Земли, если существующие тенденции дезоксигенации сохранится и будут ускоряться.

Это делает силурийское вымирание одним из немногих аналогичных событий, которые можно сравнить с масштабным снижением биоразнообразия, происходящим сегодня, и ценным окном в будущие климатические сценарии, — отмечают исследователи.

Наши наблюдения за современным океаном предполагают, что существует значительная распространенная дезоксигенация, которая может привести к большим нагрузкам на организмы, нуждающиеся в кислороде, и может быть начальными шагами на пути к новому вымираниюморских организмов, — подчеркивают ученые.

Напомним, в прошлом году ученые установили причины наиболее массового вымирания животных в истории Земли, которое произошло в конце Пермского периода 251,4 млн лет назад.