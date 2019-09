Власти Ирану требуют от исламского суда в округе Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменить резонансный брак между 28-летним (по другой информации — 22-летним) мужчиной и девятилетней (по другой информации — 11-летней) девочкой.

Об этом в своем Твиттере сообщает журналист Бабак Тагвей.

Отмечается, что такое решение властей спровоцировано давлением со стороны общественности. Информация об этом браке получила широкий резонанс после того, как в СМИ и социальные сети попала видеозапись со свадьбы этой пары.

По словам Багвея, мужчину зовут Милад Чешани, он является членом ополчения «Басидж», которое входит в состав Корпуса стражей Исламской революции (военной ветви исполнительной власти Ирана). Разрешение на брак он получил в исламском суде округа.

Журналист также сообщил, что родителей детей, а также шиитского священнослужителя, который устроил брак, вызвали в суд для привлечения к ответственности за этот инцидент.

Согласно иранскому законодательству, брак для девушек допускается с 13 лет, для мужчин — с 15 лет. До 2002 года было разрешено вступать в брак с девятилетними девушками.

#Iran once pioneered respect for women’s rights in the world. But the world’s most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime, a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53