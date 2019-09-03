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Ракурс
Кадри зі скандального весілля, фото: Бабак Тагвей

Скандал в Ірані: видачу заміж дев’ятирічної дівчинки вимагає скасувати влада (ВІДЕО)

3 вер 2019, 21:07
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Влада Ірану вимагає від ісламського суду в окрузі Бахмай провінції Бойер-Ахмад скасувати резонансний шлюб між 28-річним (за іншою інформацією — 22-річним) чоловіком та дев’ятирічною (за іншою інформацією — 11-річною) дівчинкою.

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Про це у своєму Твіттері повідомляє журналіст Бабак Тагвей.

Зазначається, що таке рішення влади спровоковане тиском з боку громадськості. Інформація про цей шлюб набула широкого резонансу після того, як до ЗМІ та соціальних мереж потрапив відеозапис з весілля цієї пари.

За словами Багвея, чоловіка звати Мілад Чешані, він є членом ополчення «Басідж», котре входить до складу Корпусу вартових Ісламської революції (військової гілки виконавчої влади Ірану). Дозвіл на шлюб він отримав в ісламському суді округу.

Журналіст також повідомив, що батьків дітей, а також шиїтського священнослужителя, який влаштував шлюб, викликали до суду для притягнення до відповідальності за цей інцидент.

Згідно з іранським законодавством, шлюб для дівчат допускається з 13 років, для чоловіків — з 15 років. До 2002 року було дозволено укладати шлюб із дев’ятирічними дівчатами.

Нагадаємо, нещодавно у Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно у випадку досягнення 21-річного віку.

Джерело: Ракурс


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