Влада Ірану вимагає від ісламського суду в окрузі Бахмай провінції Бойер-Ахмад скасувати резонансний шлюб між 28-річним (за іншою інформацією — 22-річним) чоловіком та дев’ятирічною (за іншою інформацією — 11-річною) дівчинкою.

Про це у своєму Твіттері повідомляє журналіст Бабак Тагвей.

Зазначається, що таке рішення влади спровоковане тиском з боку громадськості. Інформація про цей шлюб набула широкого резонансу після того, як до ЗМІ та соціальних мереж потрапив відеозапис з весілля цієї пари.

За словами Багвея, чоловіка звати Мілад Чешані, він є членом ополчення «Басідж», котре входить до складу Корпусу вартових Ісламської революції (військової гілки виконавчої влади Ірану). Дозвіл на шлюб він отримав в ісламському суді округу.

Журналіст також повідомив, що батьків дітей, а також шиїтського священнослужителя, який влаштував шлюб, викликали до суду для притягнення до відповідальності за цей інцидент.

Згідно з іранським законодавством, шлюб для дівчат допускається з 13 років, для чоловіків — з 15 років. До 2002 року було дозволено укладати шлюб із дев’ятирічними дівчатами.

#Iran once pioneered respect for women’s rights in the world. But the world’s most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime, a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53