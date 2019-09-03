Снятие депутатской неприкосновенности: Разумков рассказал, почему проголосовали за законопроект Порошенко

Дмитрий Разумков, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126287-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-razumkov-rasskazal-pochemu-progolosovali-za-zakonoproekt.html

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во время брифинга объяснил, почему Верховная Рада, рассматривая вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, сегодня проголосовала за законопроект, поданный пятым президентом Украины Петром Порошенко еще осенью 2017 года.

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По словам Разумкова, голосование за законопроект Порошенко было самым быстрым путем снятия неприкосновенности. В противном случае депутатам для этого понадобился бы по меньшей мере год. Об этом сообщает агентство УНН.

Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально кто его принял, — отметил политик.

Сегодня Рада голосами 373 народных избранников поддержала в целом как закон законопроект № 7203, который предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции об отмене депутатской неприкосновенности. Этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что снятие президентской неприкосновенности станет одним из первых законопроектов, которые внесут на рассмотрение парламента во время следующей пленарной неделе.

Следующее заседание Верховной Рады начнется во вторник, 10 сентября, в 10.00.