Когда парламент рассмотрит направленные в КСУ законопроекты, рассказал Вениславский. Фото: Апостроф

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Законопроекты, которые направили на вывод Конституционному суду Украины (КСУ), Верховная Рада сможет рассмотреть и принять в следующем году.

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У КСУ есть один-два месяца на рассмотрение соответствующих документов и заключение об их соответствии требованиям ст. 156 и ст. 157 Конституции Украины. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

Вероятно, законопроекты будут принимать на следующей сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года. Ожидается, что их примут большинством депутатов.

Отметим, что в КСУ направили законопроекты: об отмене адвокатской монополии (№ 1013), о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований (№ 1014), о законодательной инициативе народа (№ 1015), о парламентских уполномоченных в различных сферах (№ 1016), об уменьшении количества нардепов и закреплении пропорциональной избирательной системы (№ 1017), о лишении нардепов мандатов за прогулы (№ 1027), о праве парламента создавать консультативные и совещательные органы (№ 1028).

Вчера председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Сейчас документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, Разумков объяснил, почему депутатскую неприкосновенность снимали по законопроекту экс-президента Петра Порошенко.