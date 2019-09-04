«Особливий статус» в ЄС для України попросив президент Словенії. Фото: Факты

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Ракурс

Європейському Союзу запропонували надати «особливий статус» Україні і Туреччині.

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Країни Західних Балкан попросили взяти в об'єднання на повноцінних правах. Таку пропозицію висловив президент Словенії Борут Пахор в своєму виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічний форум в Бледі, передає «РБК-Україна» з посиланням на Anadolu.

У Туреччині цю пропозицію жорстко розкритикували. Глава Міністерства закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина хоче повноцінне членство.

Чавушоглу зазначив, що, можливо, на цю пропозицію вплинув президент Франції Еммануїл Макрон, і наголосив, що в Євросоюзі повинен діяти принцип спадкоємності держави. Також глава турецького МЗС запропонував продовжити переговори про вступ Туреччини до блоку.

Туреччина подала заявку на членство в ЄС (тоді Європейське економічне співтовариство) в 1987 році і в 1997 році отримала згоду. Переговори про приєднання почалися в 2004 році, але в 2007 році призупинилися через заперечення Греції, Німеччини та Франції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», екс-спікер парламенту Андрій Парубій назвав приблизну дату вступу України в ЄС.