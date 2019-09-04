Кастрация педофилов: Зеленский ветировал принятый предыдущей Радой закон, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n126307-zelenskiy-vetiroval-prinyatyy-predyduschey-radoy-zakon-o-himicheskoy-kastracii-pedofilov.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый предыдущей Радой закон об усилении ответственности за педофилию, который предусматривал и химическую кастрацию.

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Зеленский 4 сентября вернул документ с собственными предложениями. На сайте парламента текст замечаний президента пока не подается.

Возвращено с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента, — сообщается в досье законопроекта на сайте Рады.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости» внесли в парламент еще в мае 2017 года, а включили в повестку дня в феврале 2019 года.

Среди его авторов был руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Нардепы поддержали законопроект № 6449 11 июля.

Документ внес изменения в ст. 152 УК Украины, которые предусматривают ужесточение наказания за изнасилование и развращение несовершеннолетних до 15 лет заключения с принудительной химической кастрацией (новая ст. 59−1 УК).

Химическую кастрацию вводили для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против малолетних и несовершеннолетних и имеющих официальный диагноз — педофилия.

Рада летом приняла и другой законопроект, на котором настаивало и руководство Национальной полиции, — о создании публичного реестра лиц, осужденных к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.