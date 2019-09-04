Кастрація педофілів: Зеленський ветував ухвалений попередньою Радою закон, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126307-zelenskyy-vetuvav-uhvalenyy-poperednou-radou-zakon-pro-himichnu-kastraciu-pedofiliv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ветував ухвалений попередньою Радою закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачав і хімічну кастрацію.

Loading...

Зеленський 4 вересня повернув документ із власними пропозиціями. На сайті парламенту текст зауважень президента поки не подається.

Повернуто з пропозиціями президента. Готується на розгляд з вето президента, — повідомляється у досьє законопроекту на сайті Ради.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості» внесли до парламенту ще у травні 2017 року, а включили до порядку денного у лютому 2019 року.

Серед його авторів був керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Нардепи підтримали законопроект № 6449 11 липня.

Документ вніс зміни до ст. 152 КК України, які передбачають посилення покарання за зґвалтування та розбещення неповнолітніх до 15 років ув’язнення із примусовою хімічною кастрацією (нова ст. 59−1 ККУ).

Хімічну кастрацію запроваджували для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти малолітніх і неповнолітніх та мають офіційний діагноз — педофілія.

Рада влітку ухвалила й інший законопроект, на прийнятті якого наполягало й керівництво Національної поліції, — про створення публічного реєстру осіб, які були засуджені до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.