Віталія Кличка звільнили з посади глави КМДА. Фото: Віталій Кличко у Facebook

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив Віталія Кличка з посади глави Київської міської державної адміністрації. Остаточне рішення за звільненням Кличка тепер за президентом Володимиром Зеленським.

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Після цього Віталій Кличко звинуватив нову владу в порушенні Конституції України на догоду чинному президенту. Він вважає, що Кабмін намагається запровадити пряме президентське управління в Києві. Кличко, пославшись на рішення Конституційного суду від 2003 року, заявив, що головою КМДА може бути лише обрана киянами людина.

У середу, 4 вересня, російські ЗМІ назвали нову дату початку обміну полоненими між РФ та Україною. За непідтвердженою інформацією відомо, що обмін в’язнями можу відбутися 7 вересня. Зазначається, що наразі досягнуті лише рамкові домовленості, тож угода про початок обміну до кінця тижня носить попередній характер. Очікується, що найближчими днями дипломати узгодять остаточно дату і умови обміну.

Верховний суд ухвалив рішення, яким дозволив Міністерству оборони вручати іменну зброю громадянам України і при цьому не розкривати громадськості даних про одержувачів таких нагород. Нагородженими можуть бути як військовослужбовці, так і інші особи. Інші силові структури та відомства, нагороджуючи іменною зброєю українців, не мають права приховувати цю інформацію.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський ветував низку законів, які були ухвалені Верховною Радою. Так, глава держави наклав вето на закон про хімічну кастрацію педофілів. Гарант повернув документ із власними пропозиціями. Також президент ветував законопроект № 0975 про відповідальність за державні закупівлі оборонної продукції.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні вирішив посилити боротьбу з рейдерством низкою нововведень. Скаргу до комісії у сфері державної реєстрації можна буде подавати он-лайн. В уряді впевнені, що це дозволить зменшити кількість помилок при подачі та зробити процедуру простішою. Висновки вказаної комісії будуть публікувати в мережі одразу після підписання цих документів.