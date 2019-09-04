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Ракурс
Кличко звинуватив нову владу в порушенні Конституції

Кличко звинуватив нову владу в порушенні Конституції (ВІДЕО)

4 вер 2019, 17:06
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Віталій Кличко, мер Києва, звинуватив нову владу в порушенні Конституції України на догоду президенту Володимиру Зеленському.

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Кабінет міністрів по суті зробив крок до запровадження прямого президентського управління в столиці України, заявив Кличко сьогодні на брифінгу щодо його звільнення урядом.

Звільнення Кличка: мер Києва звинуватив нову владу в порушенні Конституції. Скріншот із Twitter

Такими діями людей намагаються позбавити права обирати владу. Це неконституційно та недемократично. Йдеться не про Кличка, а про знищення самоврядування, і не лише в Києві. Це незаконно, — наголосив мер, якого сьогодні звільнили з посади голови Київміськдержадміністрації.

Кличко додав, що Конституційний суд ще в 2003 році постановив, що головою КМДА може бути лише обрана киянами людина.

Він також заявив, що має вагомі підстави вважати, що його звільнили з метою призначення на цю посаду потрібної нинішній владі людини в обхід виборів у столиці.

Нагадаємо, раніше сьогодні уряд у закритому режимі погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та направив відповідне подання на підпис президенту.

Як відомо, між Кличком і керівником Офісу президента Андрієм Богданом точиться конфлікт. Соратник Зеленського звинуватив мера Києва у втраті контролю над містом. Кличко ж заявив про незаконність спроб нової влади усунути його з посади, назвавши це наступом на місцеве самоврядування та демократію.

У серпні за заявою Кличка Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції 20 млн дол. хабара Богдану.

Джерело: Ракурс


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