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Масові отруєння сталися у Черкасах та Львівській області: в лікарнях опинилися 20 осіб. Фото: 112 Украина

Масові отруєння сталися у Черкасах та Львівській області: в лікарнях опинилися 20 осіб

4 вер 2019, 16:47
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Масові отруєння, які загалом вклали на лікарняні ліжка два десятки осіб, сталися у Черкасах та Львівській області.

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Дев’ятеро жителів Черкас потрапили до лікарні після вживання несвіжих млинців, які були придбані в одному з супермаркетів міста. Серед постраждалих виявилося п’ятеро дітей, повідомляє місцева Держпродспоживслужба.

У всіх постраждалих діагностовано гостру кишкову інфекцію. Вони перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Схожа ситуація сталася й у Львівській області, де на весіллі отруїлися десятеро осіб, у тому числі одна дитина, повідомляє прес-служба департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Всі потерпілі вживали їжу в ресторані «Фазенда» в селі Наконечному, після чого були госпіталізовані. У них спостерігаються симптоми гострого ентероколіту. Фахівці проводять лабораторні дослідження продуктів харчування у закладі.

Нагадаємо, що днями в Одеській області шаурмою отруїлися понад 40 осіб. У 13 із них діагностували сальмонельоз.

Джерело: Ракурс


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