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Массовые отравления произошли в Черкассах и Львовской области: в больнице оказались 20 человек. Фото: 112 Украина

Массовые отравления произошли в Черкассах и Львовской области: в больнице оказались 20 человек

4 сен 2019, 16:47
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Массовые отравления, который в общем сложности уложили на больничные койки два десятка людей, произошли в Черкассах и Львовской области.

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Девять жителей Черкасс попали в больницу после употребления несвежих блинчиков, которые были приобретены в одном из супермаркетов города. Среди пострадавших оказалось пять детей, сообщает местная Госпродпотребслужба.

У всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Похожая ситуация произошла и во Львовской области: на свадьбе отравились десять человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья облгосадминистрации.

Все потерпевшие употребляли пищу в ресторане «Фазенда» в селе Наконечное, после чего были госпитализированы. У них наблюдаются симптомы острого энтероколита.

Что стало причиной отравления во Львовской области пока неизвестно. Специалисты проводят лабораторные исследования продуктов питания.

Напомним, что на днях в Одесской области шаурмой отравились более 40 человек. У 13 из них диагностировали сальмонеллез.

Источник: Ракурс


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