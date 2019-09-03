Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отравление шаурмой в Одесской области: у пострадавших выявлен сальмонеллез. Фото: Голос

Отравление шаурмой в Одесской области: у пострадавших выявлен сальмонеллез

3 сен 2019, 16:58
999

Массовое отравление шаурмой в Одесской области произошло из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства. Из-за употребления некачественных продуктов в одном из ларьков с шаурмой в поселке Авангард в больнице оказались 40 человек, в том числе десять детей.

Loading...

Всего пострадал 41 человек, однако один из них отказался от госпитализации. Остальных доставили в городскую клиническую инфекционную больницу, сообщает сегодня пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Потерпевших госпитализировали с предварительным диагнозом «острый гастроэнероколит». Затем у 13 пострадавших была обнаружена кишечная палочка Salmonella enteritidis.

Выяснилось, что шаурму люди покупали в павильоне «Седьмое небо». На данный момент ларек закрыт.

Что касается личности продавца шаурмы, то ее уже установили. Известно, что он продавал некачественную продукцию в период с 30 по 31 августа.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в данном павильоне отсутствует централизованное водоснабжение и были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенического режима. Факт массового отравления расследуют эпидемиологи и полиция.​

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Депутаты поддержали законопроект Зеленского о консультативных и других вспомогательных органах Рады

Рада поддержала внесение в повестку дня и направление в КСУ президентского законопроекта № 1028 о возможности создания консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады

Новости Украины
20:19

Рада поддержала президентский законопроект о прекращении полномочий депутата за прогулы

Парламент поддержал внесение в повестку дня второй сессии и направление в КСУ президентского законопроекта № 1027, предусматривающего расширение перечня оснований, в связи с которыми могут быть досрочно прекращены полномочия народного депутата

Новости Украины
19:42
Новости партнеров
Загрузка...