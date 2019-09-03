Отравление шаурмой в Одесской области: у пострадавших выявлен сальмонеллез. Фото: Голос

https://racurs.ua/n126276-otravlenie-shaurmoy-v-odesskoy-oblasti-u-postradavshih-vyyavlen-salmonellez.html

Ракурс

Массовое отравление шаурмой в Одесской области произошло из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства. Из-за употребления некачественных продуктов в одном из ларьков с шаурмой в поселке Авангард в больнице оказались 40 человек, в том числе десять детей.

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Всего пострадал 41 человек, однако один из них отказался от госпитализации. Остальных доставили в городскую клиническую инфекционную больницу, сообщает сегодня пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Потерпевших госпитализировали с предварительным диагнозом «острый гастроэнероколит». Затем у 13 пострадавших была обнаружена кишечная палочка Salmonella enteritidis.

Выяснилось, что шаурму люди покупали в павильоне «Седьмое небо». На данный момент ларек закрыт.

Что касается личности продавца шаурмы, то ее уже установили. Известно, что он продавал некачественную продукцию в период с 30 по 31 августа.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в данном павильоне отсутствует централизованное водоснабжение и были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенического режима. Факт массового отравления расследуют эпидемиологи и полиция.​