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Виктор Ющенко, фото: Wikimedia Commons

Дело Межигорья: арестовывать имущество Ющенко отказался Киевский апелляционный суд

3 сен 2019, 16:55
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Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Управления специальных расследований Генпрокуратуры на решение Печерского районного суда Киева от 9 июля, который отказал ГПУ в удовлетворении ходатайства об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко.

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Соответствующее решение касается дела по выводу из государственной собственности в 2007 году резиденции «Межигорье». Об этом Ющенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам третьего президента, это решение было принято в понедельник.

Ющенко отметил, что параллельно также было представлено еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции, однако в его удовлетворении суд также отказал.

Отмечается, что в конце этого месяца Киевский апелляционный суд будет рассматривать еще одну жалобу Генпрокуратуры уже на другое решение Печерского райсуда, которым также было отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

Подозрение Ющенко в растрате государственного имущества на сумму 540 млн грн. в этом деле Генпрокуратура объявила в начале июня. Следствие считает, что Ющенко якобы воспользовался служебным положением, чтобы завладеть комплексом зданий урочища Межигорье.

Впоследствии Ющенко направил на имя тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко заявление о конфликте интересов у следователя, который предъявил ему подозрение.

Источник: Ракурс


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