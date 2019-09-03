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Ракурс
Віктор Ющенко, фото: Wikimedia Commons

Справа Межигір’я: заарештовувати майно Ющенка відмовився Київський апеляційний суд

3 вер 2019, 16:55
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Київський апеляційний суд відмовив у задоволення апеляційної скарги Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури на рішення Печерського районного суду Києва від 9 липня, котрий відмовив ГПУ у задоволенні клопотання щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка.

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Відповідне рішення стосується справи щодо виведення з державної власності у 2007 році резиденції «Межигір'я». Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами третього президента, це рішення було ухвалене у понеділок.

Ющенко зауважив, що паралельно також було подане ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції, однак у його задоволенні суд також відмовив.

Зазначається, що наприкінці цього місяця Київський апеляційний суд розглядатиме ще одну скаргу Генпрокуратури вже на інше рішення Печерського райсуду, котрим також було відмовлено у клопотанні щодо накладення арешту на майно Ющенка.

Підозру Ющенкові в розтраті державного майна на суму 540 млн грн. у цій справі Генпрокуратура оголосила на початку червня. Слідство вважає, що Ющенко нібито скористався службовим становищем, щоб заволодіти комплексом будівель урочища Межигір’я.

Згодом Ющенко спрямував на ім’я тодішнього генпрокурора Юрія Луценка заяву про конфлікт інтересів у слідчого, який висунув йому підозру.

Джерело: Ракурс


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