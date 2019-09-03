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Отруєння шаурмою в Одеській області: у постраждалих виявлено сальмонельоз. Фото: Голос

Отруєння шаурмою в Одеській області: у постраждалих виявлено сальмонельоз

3 вер 2019, 16:58
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Масове отруєння шаурмою в Одеській області сталося через численні порушення вимог санітарного законодавства. Через вживання неякісних продуктів в одному з кіосків із шаурмою в селищі Авангард в лікарні опинилися 40 осіб, у тому числі десятеро дітей.

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Всього постраждала 41 людина, проте одна з них відмовилася від госпіталізації. Решту доставили в міську клінічну інфекційну лікарню, повідомляє сьогодні прес-центр Держпродспоживслужби.

Людей госпіталізували з попереднім діагнозом «гострий гастроенероколіт». Згодом у 13 постраждалих було виявлено кишкову паличка Salmonella enteritidis.

З’ясувалося, що шаурму люди купували у павільйоні «Сьоме небо». На даний момент точку продажу закрито.

Що стосується особи продавця шаурми, то її вже встановили. Відомо, що він продавав неякісну продукцію в період із 30 по 31 серпня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в цьому павільйоні було відсутнє централізоване водопостачання і фіксувалися порушення санітарно-гігієнічного режиму. Факт масового отруєння розслідують епідеміологи та поліція.​

Джерело: Ракурс


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