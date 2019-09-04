Скоростные дороги в Украине будут строить по-новому. Фото: Укравтодор в Facebook

https://racurs.ua/n126326-skorostnye-dorogi-v-ukraine-budut-stroit-po-novym-trebovaniyam.html

Ракурс

Государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования получили изменения.

Loading...

Новые требования предусматривают при строительстве скоростных трасс сужать крайнюю левую полосу 3,5 м вместо 3,75 м. Это будет способствовать повышению безопасности движения на новых скоростных дорогах. Новые нормы начали действовать с 1 сентября. Об этом сегодня сообщил правительственный портал.

Мы внедрили европейскую практику сужение крайних левых полос на трассах. Так, водители будут более внимательными за рулем и ДТП будет меньше, — заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Шире при строительстве новых скоростных дорог станет остановочная полоса — 3 м вместо 2,5 м. Специалисты отмечают, что ширина полосы в 2,5 м опасна для грузового транспорта и влечет дополнительные дорожно-транспортные происшествия. Ради повышения безопасности на дорогах ее решили расширить на полметра.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог. Документом предусматривается ряд мер по созданию безопасных условий автомобилистам и развития сети качественных дорог.